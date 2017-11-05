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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Воскресенье, 5 ноября 2017, 18:00

О Канаде, угле, новом iPhone и Vodafone.

О Канаде. Экспорт в Канаду за восемь месяцев вырос на 74%, а канадский импорт не должен повредить украинским производителям.

Об угле. В Украине прибыло судно антрацита для ДТЭК.

О криптовалюте. Совокупная стоимость рынка криптовалюты достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 миллиардов  долларов.

О Vodafone. Оператор мобильной связи Vodafone повысит стоимость своих тарифных планов.

Об iPhone. Появился iPhone X Tesla - со встроенной солнечной батареей.

О стартапах. Украинский стартап запустил сервис для улучшения фотографий.

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Тенденции недели. Наглядно. 

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