OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Канаде, угле, новом iPhone и Vodafone.
О Канаде. Экспорт в Канаду за восемь месяцев вырос на 74%, а канадский импорт не должен повредить украинским производителям.
Об угле. В Украине прибыло судно антрацита для ДТЭК.
О криптовалюте. Совокупная стоимость рынка криптовалюты достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 миллиардов долларов.
О Vodafone. Оператор мобильной связи Vodafone повысит стоимость своих тарифных планов.
Об iPhone. Появился iPhone X Tesla - со встроенной солнечной батареей.
О стартапах. Украинский стартап запустил сервис для улучшения фотографий.
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Тенденции недели. Наглядно.
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