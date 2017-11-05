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В Україну прибуло судно антрациту для ДТЕК

Неділя, 5 листопада 2017, 11:40

У порт Чорноморськ прибуло судно з черговою партією антрациту для ДТЕК з ПАР.

Про це йдеться на сайті морського торгового порту "Чорноморськ".

Повідомляється, що судно з Кіпру доставило в український порт 75 тис тонн вугілля.

"3 листопада в 17:00 в порту "Чорноморськ" ошвартоване судно з вугіллям з ПАР. Балкер "Scythia Graeca" доставив в Україну 75 тис. тонн антрациту. З 20:00 порт "Чорноморськ" вже почав розвантаження судна", - йдеться в повідомленні.

По завершенню робіт з розвантаження партія вугілля, що прибула, відправиться на Криворізьку ТЕС.

Перше судно з антрацитом з ПАР прибуло в Україну 25 травня, друге - 23 липня, третє – 14 серпня.

Раніше у компанії заявляли, що вартість імпортного вугілля з ПАР для ДТЕК становить близько 100 доларів за тонну.

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вугілля ДТЕК
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