Кличко просит парламент и НБУ узаконить криптовалюты
Киевский городской совет обратился к Верховной раде, президенту и Национальному банку с просьбой создать нормативно-правовую базу для развития современных форм накопления и создания криптовалют и запустить национальную криптовалюту.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 84 депутата при минимально необходимом 61.
В частности борьба с криптовалютами называется "бессмысленной тратой времени".
Проектом решения предлагается узаконить процедуры блокчейна, краудфандинга и прочих технологий.
Также Киевсовет предлагает Раде и Нацбанку начать процесс обсуждения запуска национальной криптовалюты.
По мнению горсовета, такое решение может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.
Подал проект решения сам мэр Виталий Кличко.
Как сообщали Українські Новини, ранее Нацбанк заявил, что считает криптовалюту Bitcoin небезопасной для сбережений населением собственных средств и не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.
Ранее сообщалось, что депутаты, НБУ и Минфин определят правовой статус Bitcoin в Украине.
Нацкомиссия по ценным бумагам выступила против жесткого регулирования криптовалют.
Экономическая правда