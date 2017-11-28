Кличко просит парламент и НБУ узаконить криптовалюты

Киевский городской совет обратился к Верховной раде, президенту и Национальному банку с просьбой создать нормативно-правовую базу для развития современных форм накопления и создания криптовалют и запустить национальную криптовалюту.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 84 депутата при минимально необходимом 61.

В частности борьба с криптовалютами называется "бессмысленной тратой времени".

Проектом решения предлагается узаконить процедуры блокчейна, краудфандинга и прочих технологий.

Также Киевсовет предлагает Раде и Нацбанку начать процесс обсуждения запуска национальной криптовалюты.

По мнению горсовета, такое решение может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.

Подал проект решения сам мэр Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Нацбанк заявил, что считает криптовалюту Bitcoin небезопасной для сбережений населением собственных средств и не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Ранее сообщалось, что депутаты, НБУ и Минфин определят правовой статус Bitcoin в Украине.

Нацкомиссия по ценным бумагам выступила против жесткого регулирования криптовалют.

Экономическая правда