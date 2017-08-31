Депутаты, НБУ и Минфин определят правовой статус Bitcoin в Украине

Правовой статус так называемой "криптовалюты Bitcoin" в Украине будет определен до конца сентября.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялась заседание Совета финансовой стабильности, где пообещали урегулировать статус Bitcoin… Будет общая позиция Национального банка, Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу… Но решили взять три недели для работы Task Force", - написал он.

Мушак при этом отметил наличие между членами Совета общего понимания, что Bitcoin, Blockchain (распределенная база данных, реализованная в системе Bitcoin - ред.) и другие крипто-сообщества следует защитить и сохранить.

Общая позиция будет обнародована на сайтах всех регуляторов, добавил нардеп.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национального банка Украины определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

Экономическая правда