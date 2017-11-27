OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О скоростных ограничениях, расходах на президента и водительских удостоверениях.

О ЗАЗе Васадзе. Польша подала в суд на "Запорожский автомобилестроительный завод", который 12 лет назад приобрел акции "Фабрики легковых автомобилей" в Варшаве.

О расходах на Порошенко. Бюджетные расходы непосредственно на деятельность президента Петра Порошенко и его Администрации следующем году достигнут 1,126 миллиарда гривен.

О банках-банкротах. Из банка "Богуслав" была выведена часть активов до введения временной администрации.

О Приватбанке. Наблюдательный совет Приватбанка назначил Анну Самарину заместителем председателя правления - финансовым директором.

О Wizz Air. Лоукост-перевозчик Wizz Air возобновляет свою деятельность из Харькова, а также открывает 5 новых маршрутов, которые будут запущены в 2018 году из региональных аэропортов Львова и Харькова.

О скоростных ограничениях. С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

О деньгах ЕС. Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках новой макрофинансовой помощи Евросоюза.

О водительских удостоверениях. Отныне в Украине первое водительское удостоверение будут выдавать на два года.

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