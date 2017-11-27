Из банка "Богуслав" перед банкротством исчезли активы

Из банка "Богуслав" была выведена часть активов до введения временной администрации.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Банк имел в портфеле высоколиквидные активы в виде ОВГЗ на сумму более 200 млн грн - это около 75% от общего объема высоколиквидных активов в портфеле.

С 29 сентября по 2 октября, перед введением временной администрации, банк заключил ряд соглашений для обеспечения выполнения своих обязательств приблизительно на такую ​​же сумму.

Кредиторами, которым было предоставлено в обеспечение ОВГЗ, стали Альфа банк, перед которым обязательства "Богуслава" составляли 61 млн грн, банк "Авангард", которым ранее владела Валерия Гонтарева (17 млн ​​грн) и малоизвестная на рынке компания ООО "ИФК Профинвест "(110 млн грн).

Последнее учреждение имеет сложную структуру собственности и фигурирует в уголовном производстве относительно незаконного завладения акций рынка "Нивки".

Опрошенные ЭП участники рынка не смогли ответить, с кем на самом деле может быть аффилирована эта компания.

Кроме того, в течение сентября-октября наблюдалась тенденция к дроблению депозитов.

Сумма вкладов физических лиц уменьшилась примерно на 10% (около 30 млн грн), а вот сумма возможного возмещения Фондом гарантирования по вкладам физических лиц выросла на 15% (более 25 млн грн) - до 188 млн грн.

Автор отмечает, что в банке знали, что вскоре может наступить банкротство и поэтому крупные депозиты VIP-клиентов, превышающих 200 тысяч гривен разбивались на суммы до 200 тысяч, чтобы попасть под возмещение со стороны Фонда гарантирования вкладов.

Подробнее читайте в статье: Куда исчезли средства из банка "Богуслав" и причем здесь НБУ

Экономическая правда