Первое водительское удостоверение украинцам будут выдавать на 2 года

Отныне в Украине первое водительское удостоверение будут выдавать на два года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Водитель имеет право обменять удостоверение на постоянное, если в течение двух лет с момента его получения у него не будет трех или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае, если такие нарушения были, обменять удостоверение на постоянное можно будет после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

"Возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит", - предупреждают в ведомстве.

Восстановить права водители могут после обучения в соответствующем заведении и успешного прохождения экзаменов.

В таком случае удостоверения выдают снова на 2 года.

Начинающим водителям запрещено превышать скорость 70 км/ч.

Напомним, с 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 км/час до 50 км/ч.

Экономическая правда