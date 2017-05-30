Арестованный глава "Энергомережи" хочет приватизировать “Центрэнерго”

Находящийся в розыске Интерпола глава компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков заявил о планах компании участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

Об этом Крючков заявил в интервью "Українським новинам".

Он также признал свою причастность к скупке долгов энергогенерирующей компании.

"Да, я имею отношение к скупке кредиторской задолженности ПАО "Центрэнерго". Нас интересует не банкротство компании, а участие в приватизации, возможно – в партнерстве с другими участниками. Другим крупным конкурсным кредитором ПАО "Центрэнерго" является ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", – сказал Ключков.

Беглый топ-менеджер также подтвердил, что подконтрольным ему предприятиям принадлежит большинство в комитете кредиторов "Центрэнерго".

"Совсем недавно решением комитета кредиторов, в котором моим предприятиям принадлежит большинство, было принято решение о переходе ПАО "Центрэнерго" в процедуру санации", – отметил Крючков.

Глава "Энергомережи" также заявил о планах участвовать в грядущей приватизации облэнерго и ПАО "Центрэнерго".

"Безусловно, планируем. Вопрос насколько прозрачно и открыто, как декларируется перед внешними донорами Украины, будет обеспечена процедура приватизации, в т.ч. ценообразразование", – заявил Крючков.

Напомним, суд заочно арестовал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В начале июля 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск.

По информации НАБУ, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место проживание, устоявшийся образ жизни и номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов.

По данным НАБУ Крючков с того момента находился на территориях России, Словакии, Австрии и Монако.

В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

Как известно, в начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.

По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.

Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".

Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал "Динамо" (Киев).

По данным нардепа от БПП Сергея Лещенко, назначения в энергокомпаниях, которыми управляют Суркисы и Крючковы, лоббирует нардеп от ББП Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.

Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.