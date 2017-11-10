Бог дал, Бог взял. Кому достанется энергетика Суркисов

Государственной энергетикой, которую курировали братья Суркисы, будет теперь управлять президентская команда.(Укр.)

Украинская энергетика готовится к проводам крупного игрока. Один из самых одиозных участников рынка — компания "Енергомережа", которую курировали братья Григорий и Игорь Суркисы, — готовится к самоликвидации.

Вместе с ней в небытие уйдут 2 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственных облэнерго в пользу компании.

На этом хорошие новости не заканчиваются. Финал "Енергомережі" влечет за собой потерю братьями Суркисами прав на управление государственной энергетикой: "Николаев-", "Харьков-", "Хмельницк-" и "Черкассыоблэнерго".

Эти предприятия теперь будут напрямую подчиняться команде ближайшего соратника президента и заместителя главы фракции "БПП" Игоря Кононенко. Он уже занялся формированием центрального офиса по управлению государственной энергетикой и даже нашел для нее руководителя.

Пришел. Увидел. Не отдал

Группа компаний "Енергомережа" получила широкую известность в 2015 году, когда взялась за урегулирование финансовых отношений энергетических дистрибуторов (облэнерго) с их промышленными клиентами.

Эти услуги оказывались по четко определенному алгоритму.

На первом этапе "Енергомережа" брала на себя обязательства перед облэнерго по взысканию их дебиторской задолженности с промышленных предприятий.

На втором — "Енергомережа" прощала основную часть, до 70%, этих долгов промышленным клиентам, получая от них в качестве благодарности остальные 30% суммы "живыми" деньгами. Схемой были довольны все, кроме облэнерго: им "Енергомережа" просто не возвращала собранные с предприятий деньги.

За полтора года такой работы из государственных "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" было выведено до 2 млрд грн, что вызвало скандал.

Национальная комиссия регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обвинила облэнерго в нецелевом распоряжении финансами, а за "Енергомережу" взялись МВД и ГПУ. В конце 2015 года к ним присоединилось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Договора с "Енергомережею" отменены из-за исков в Хозяйственный суд. Надеюсь, в ближайшее время, после передачи дела в суд, эти средства попадут в государство, откуда они и были выведены", — сказал глава НАБУ Артем Сытник в мае 2016 года, через несколько месяцев после открытия уголовных дел.

За полтора года с момента этого заявления деньги государству не вернулись. Одни связывают это с коррупцией в судебной системе. Другие объясняют несбывшийся прогноз Сытника влиятельностью "Енергомережі". Она принадлежит Дмитрию Крючкову, который действовал под прикрытием братьев Суркисов.

Уходя — уходи

Нельзя сказать, что за два года скандалов вокруг этой темы ничего не изменилось. Летом 2017 года Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства "Енергомережі". Этот процесс имел все признаки "искусственности".

Во-первых, банкротство "Енергомережі" было открыто по заявлению государственной Одесской ТЭЦ, хотя эти компании не враждовали. ТЭЦ не возражала против скупки своих долгов "Енергомережею". Она выкупала их у "Укргаз-Энерго" Дмитрия Фирташа и государственного "Укртрансгаза".

Во-вторых, просматривается рукотворность долга "Енергомережі" перед Одесской ТЭЦ, на основании которого и было открыто дело о банкротстве.

Так, ТЭЦ перечислила 28 млн грн на счета "Енергомережі" в качестве предоплаты за газ. Его поставка должна была начаться еще в 2016 году, но отреагировать на срыв сроков в ТЭЦ почему-то решили только сейчас.

Сторону Крючкова интересует, чтобы банкротство "Енергомережі" переквалифицировалось в процесс ее ликвидации, потому что именно в таком случае возврат долгов "Енергомережі" перед облэнерго станет невозможным.

Новый канал

Ликвидация "Енергомережі" влечет за собой не только списание 2 млрд грн, выведенных ею из государственных облэнерго. Сворачивание эры компании, которую контролировали братья Суркисы, стало также драйвером для смены неофициального куратора энергетических дистрибуторов.

"Была встреча (Игоря. — ЭП) Кононенко с (Григорием. — ЭП) Суркисом. Договорились, что у Суркиса останется только "Запорожье-", а остальное ("Харьков-", "Хмельницк-", "Черкассы-" и "Николаевоблэнерго". — ЭП) отходит Кононенко", — говорит собеседник ЭП, имевший отношение к "Енергомережі".

Понять, за счет чего Суркисам удалось сохранить кураторство над "Запорожьеоблэнерго", помогут два факта.

Первый. Братья — крупнейшие миноритарные бенефициары. Их кипрской фирме Lex Perfecta Limited принадлежит 26% уставного фонда "Запорожьеоблэнерго".

Второй. "Запорожьеоблэнерго" больше других пострадало от сотрудничества с "Енергомережею". Из упомянутых выше 2 млрд грн свыше 900 млн грн было выведено как раз из этой компании. Из-за этого НКРЭКУ в 2016 году перевела запорожскую компанию на работу в условиях "нулевого алгоритма". Он подразумевает полное изъятие денег у лицензиата.

"Раньше компания собирала с потребителей около 500 млн грн в месяц, из которых 60 млн грн оставляла себе (на выполнение инвестиционных программ, оплату налогов, выплату зарплаты. — ЭП).

Сейчас у них не остается ничего. Все собранные деньги автоматически уходят в Киев. Из-за этого у них долги по зарплате почти за три месяца, 122 млн грн, и перед налоговой, 179 млн грн", — говорит источник ЭП из НКРЭКУ.

В такой ситуации в "Запорожьеоблэнерго" просто нечего "осваивать", поэтому согласие Кононенко оставить кураторство над компанией за Суркисом можно понять. Другой вопрос, что в лагере владельцев ФК "Динамо" (Киев) не верят в продолжительное соблюдение договоренностей с соратником Петра Порошенко.

Во-первых, в конце ноября Национальная комиссия по регулированию энергетики снимет "Запорожьеоблэнерго" с упомянутого "нулевого алгоритма". То есть компания наконец сможет распоряжаться собственными средствами.

Во-вторых, сейчас Кононенко сосредоточен на формировании собственного неофициального центрального офиса, на который будет возложена функция управления государственными облэнерго и распоряжения их средствами.

"Переговоры (с потенциальными претендентами на главу офиса. — ЭП) проходили прямо в "5 элементе" (элитный спортклуб на киевском Подоле, принадлежащий Петру Порошенко и Игорю Кононенко. — ЭП). Знаю, что предлагали минимум четверым", — говорит источник ЭП.

По его словам, победителем "кастинга" стал Виталий Цадо. Широкому кругу людей его имя ничего не говорит, но в среде энергетиков он неплохо известен.

В 2008-2009 годах Цадо возглавлял ООО "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина. В 2011-2014 годах он управлял киевским ООО "Центр энергетического моделирования", которое сейчас принадлежит компании "Перший радник" из группы "ДТЭК" Рината Ахметова.

В 2015 году Цадо стал исполняющим обязанности главы правления многострадального "Запорожьеоблэнерго".

"Тогда (Николай. — ЭП) Мартыненко по договоренности с Григоришиным хотел взять "Запорожьеоблэнерго" под себя. Для этого он добился назначения и. о. главы правления Цадо, но не получилось — Суркисы выстроили грамотную защиту (привлекли под центральный офис компании бойцов полка "Днепр-1", которые заблокировали доступ команде Цадо. — ЭП)", — говорит источник.

После этих событий Цадо нажил себе врагов в лагере Суркисов, но для Кононенко это скорее положительный опыт. В его глазах тот конфликт — своеобразная гарантия того, что Цадо не станет играть за его спиной в интересах "динамовцев" и сосредоточится на выполнении главной задачи: подготовке государственных облэнерго к адресной приватизации, которую ФГИ хочет провести в 2018 году.