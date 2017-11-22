OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О метро на Троещину, "миллиарде Суркисов", экспорте газа, и премиях руководства Нафтогаза.

О контрабанде. В Государственной фискальной службе придумали, как побороть контрабанду: за границей надо будет побыть не менее суток.

О Нафтогазе. Владимир Гройсман озвучил имена шести членов нового Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Об экспорте газа. В Правительстве говорят, что Украина намерена увеличить внутреннюю добычу природного газа до уровней, которые превысят потребление.

О премиях руководству Нафтогаза. Руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены крупные премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом".

О метро на Троещину. Мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве относительно строительства четвертой линии метро в Киеве.

О "миллиарде Суркисов". Приватбанк заявляет, что Государственная исполнительная служба пока не накладывала арест на корреспондентский счет банка и не списывала средства в пользу семьи Суркисов.

О налогах. В Государственной фискальной службе заявляют о необходимости отказа от упрощенной системы налогообложения и постепенном переводе малых предпринимателей на общую систему.

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