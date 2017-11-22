Правлению "Нафтогаза" выплатили миллионные премии за выигрыш Стокгольмского арбитража

Руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены крупные премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом".

По данным ЭП, соответствующая выплата была согласована набсоветом НАК еще в августе т.г., а сами транши осуществлены в сентябре-октябре.

Решение о выплате премии касается 8 человек. Среди них – Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

В "Нафтогазе" ЭП подтвердили выплату премии, но абсолютную цифру сообщить отказались.

По данным ЭП, выплата премий осуществлялась в размере "одной годовой зарплаты". В прошлом году зарплата Андрея Коболева составила немногим более 19 млн гривен.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

"Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне", - говорил он.

Дмитрий Рясной, ЭП

