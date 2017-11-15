Правительство отменило конкурсную основу назначении членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет Министров Украины принял решение о внесении изменений в Постановления КМУ № 142 от 10 марта 2017 и №143 от 10 марта 2017, чем изменил процедуру избрания и назначения членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Так, своим решением от 10 ноября 2017 Правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Правительство также обязало Минэкономразвития вносить на рассмотрение КМУ предложения относительно кандидатов на должности в наблюдательном совете в качестве независимых членов, так и представителей государства.

Напомним, сейчас функции наблюдательного совета выполняет правительство.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Всего в наблюдательный совет "Нафтогаза" входило 5 членов.

Экономическая правда