OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Об альтернативной энергетике, Приватбанке, "авто на бляхах", Насирове и Трампе.

О рейтинге Украины. Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B-/B, прогноз "стабильный".

О Приватбанке. В НБУ заявили, что решение о национализации Приватбанка, принятое в декабре 2016 года, является обоснованным и законным решением государства.

Об "авто на бляхах". Владельца автомобиля "Mercedes-Benz", который был ввезен на территорию Украины с уклонением от уплаты таможенных платежей, оштрафовали на 3,383 млн гривен.

О Насирове. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не нашло нарушений в действиях главы Государственной фискальной службы Романа Насирова во время посещения им церемонии инаугурации Трампа.

О Коломойском. Один из бывших владельцев Приватбанка Игорь Коломойский считает национализацию финансового учреждения рейдерством.

Об альтернативной энергетике. На Херсонщине введены в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая".

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Неделя в графиках: слалом биткойна, нашествие "бляхарей" и приватизация

Прошедшая неделя была насыщенной: биткойн устраивал "горки", налоговики сокрушались по поводу количества "жестянщиков" в стране, а Совет делала "большой приватизации".