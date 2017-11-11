НБУ - Боголюбову: Приватбанк национализировали законно

Решение о национализации Приватбанка, принятое в декабре 2016 года, является обоснованным и законным решением государства.

Об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке в ответ на просьбу прокомментировать уведомление экс-владельца банка Геннадия Боголюбова о возможном иске в международный суд.

"Оно (решение о национализации – Ред.) реализовано в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Днем ранее была обнародована копия уведомления о претензии (notice of claim) Боголюбова, направленной им Кабинету министров.

Подписант отмечает, что помимо гражданств Украины, Израиля и Кипра он имеет также гражданство Великобритании и выдвигает свои требования в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций 1993 года, сохраняя за собой право инициировать арбитражное производство по этому делу без дальнейшего уведомления украинского правительства.

Экс-владелец Приватбанка требует от властей Украины восстановить путем реституции его права на национализированное финансовое учреждение.

Помимо прав на ПриватБанк, заявитель требует восстановить его активы в банке, которые были обменены на акции дополнительной эмиссии банка в рамках процедуры bail-in.

В качестве альтернативного реституции варианта, Боголюбов готов принять финансовую компенсацию его доли в ПриватБанке до национализации, а также личных средств, находящихся в финучреждении.

Свои требования он аргументирует тем, что он был лишен прав собственности на банк незаконным способом.

В пресс-службе Министерства финансов агентству пока не стали комментировать эту публикацию, так как юристы не получали соответствующий официальный документ.



Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В середине мая 2017 года ПриватБанк привлек EY для проведения комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год.

EY подтвердила отрицательный балансовый капитал ПриватБанка по итогам деятельности в 2016 году на уровне 0,7 млрд грн, при том, что Минфин до отчетной даты уже внес в капитал финучреждения 107 млрд грн.