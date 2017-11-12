Коломойський вважає націоналізацію Приватбанку рейдерством

Один з колишніх власників Приватбанку Ігор Коломойський вважає націоналізацію фінансової установи рейдерством.

Про це пише DT.UA.

У своїй позовній заяві до банку Коломойський стверджує, що погодився на націоналізацію виключно в інтересах клієнтів банку і тільки після того, як чиновники переконали його в тому, що банку потрібно оздоровлення.

"Але через кілька місяців після націоналізації позивач виявив, що вона була: а) заздалегідь спланованою акцією; б) носила характер рейдерства; в) передбачала не тільки націоналізацію банку, але і подальшу конфіскацію особистого майна акціонерів, посадових осіб банку, вкладників і клієнтів", - йдеться у статті.

Автор зазначає, що головне протиріччя позовних вимог Коломойського - це фінансовий стан банку на момент націоналізації.

У статті наголошується, що позов Коломойського будується на протиріччях двох законів України, що визначають різні процедури визнання банку неплатоспроможним, підстави та умови для забезпечення капіталізації банку державою тощо.

"Претензії до процедури націоналізації, не до суті. Тим простіше буде довести її неспроможність і складніше відстояти правоту урядовців, що проводили націоналізацію", - йдеться у статті.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

У рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягалипроцедурі bail-in та були обмінені на акції додаткової емісії банку.

У середині травня 2017 року Приватбанк залучив EY для проведення комплексного аудиту фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік.

EY підтвердила негативний балансовий капітал ПриватБанку за підсумками діяльності в 2016 році на рівні 0,7 млрд гривень, при тому, що Мінфін до звітної дати вже вніс до капіталу фінустанови 107 млрд гривень.