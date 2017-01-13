Чи подорожчає націоналізація Приватбанку ще на 15 мільярдів

Низка власників євробондів Приватбанку мають намір оскаржити так званий bail in, в результаті якого бондхолдери збідніли майже на 600 мільйонів доларів. Якщо Україна програє, націоналізація може подорожчати ще на 15 мільярдів гривень. (Рос.)

На этой неделе стало известно, что ряд держателей евробондов Приватбанка намерен обжаловать так называемый bail in.

В результате этой операции бондхолдеры банка обеднели почти на 600 млн долл, а Министерство финансов Украины сэкономило эту сумму на национализации банка.

В то же время законность этой операции придется отстаивать в Лондонском международном арбитражном суде. Если Минфин проиграет, национализация Приватбанка может подорожать еще на 15 млрд грн.

Не успело Министерство финансов отсудиться в Высоком суде Лондона по так называемым облигациям Януковича на 3 млрд долл против России, как теперь Украине сулят новые иски по вопросам еврооблигаций.

На этот раз обижены международные инвесторы — бондхолдеры Приватбанка. Как сообщил Bloomberg, они намерены обжаловать принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Как известно, у Приватбанка было три серии еврооблигаций: выпуски на сумму 175 млн долл и 200 млн долл с погашением в 2018 году и еще один, на 220 млн долл, с погашением в 2021 году.

Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы Приватбанку в форме займа.

На этапе, когда в банке находилась временная администрация Фонда гарантирования вкладов, евробонды в принудительном порядке ушли в капитал банка.

"В соответствии со статьей 41.1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка", — так объяснил свое решение НБУ.

"Дыра, как я уже говорила, составляет 148 млрд грн. Мы предоставили предложение Минфину о докапитализации на 116 млрд грн, потому что 32 млрд грн мы предложили согласно закону как неотягощенные обязательства Приватбанка для операции bail in", — ранее заявляла глава НБУ Валерия Гонтарева.

То, что необеспеченные недепозитные кредиторы (держатели евробондов) будут нести солидарную ответственность в случае национализации банка, было прописано также в последнем меморандуме Украины с МВФ. Кроме того, в капитал банка ушли средства связанных с банком лиц.

Так под процедуру bail in в общей сложности попало около 30 млрд грн, половина из которых пришлась на международных кредиторов банка.

Среди них есть европейские инвестфонды, которые с таким положением дел не согласны. По данным Bloomberg компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management рассчитывают оспорить операцию в Лондонском международном арбитражном суде. Советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

"Процесс национализации Приватбанка прошел если не с нарушениями, то на грани нарушения прав лиц, которые в той или иной степени имеют отношения с банком. Это касается, прежде всего, владельцев еврооблигаций и солидных кредиторов банка, структура сделок которых не ограничивается украинской юрисдикцией. Основания для иска в соответствующих лиц, конечно, есть. Другой вопрос — каковы их перспективы", — отмечает советник Spenser & Kauffmann Владимир Яремко.

По его словам, право Украины, как и большинства государств, не исключает возможности национализации тех или иных активов частного бизнеса. Такие действия в международном праве еще называют экспроприацией.

"Однако, как правило, обязательным условием законной экспроприации является справедливая компенсация. Если же владелец считает и докажет несправедливость размера компенсации, то он имеет право на возмещение причиненных убытков в той или иной форме", — подчеркивает Яремко.

В случае bail in Приватбанка никакой компенсации кредиторы не получили.

С одной стороны, кредиторы должны были учитывать такой риск. Они получали солидное вознаграждение в виде купонных платежей, которые по всем трем выпускам составляли в среднем не менее 10% годовых. Такой показатель доходности говорит о высоких рисках.

С другой стороны, кредиторы могут иметь претензии к украинским регуляторам. Для оценивания рисков они должны были пользоваться отчетностью, которую в том числе проверяет Нацбанк. Согласно данным на сайте НБУ, Приватбанк был прибыльным финучреждением с достаточно хорошими показателями, но потом внезапно был объявлен банкротом.

В то же время, когда Приватбанк рестурктуризировал эти еврооблигации в 2015 году, то на этом опять же настаивал регулятор.

"В 2015 году обязательства перед держателями евробондов Приватбанка были реструктуризированы на условиях того, что до 2018 года они получат выплаты в полном объеме. Однако в декабре 2016 года государство Украина выкупило 100% акций Приватбанка за 1 грн, назвав данный процесс национализацией.

Сегодня позиция правительства сводится к тому, что оно не должно что-либо возмещать держателям еврооблигаций, и все вопросы стоит адресовать бывшим собственникам банка", — отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

По его словам, условия размещения евробондов позволяют их держателям обратиться за защитой своих интересов в Лондонский международный арбитраж.

"Учитывая правила рассмотрения споров в данном арбитражном институте и сформированную практику по спорам между государствами и держателями банков, акции которых были выкуплены по процедуре bail in, в частности по Кипру и Португалии, считаю, что у держателей еврооблигаций хорошие шансы на успех", — констатирует юрист.