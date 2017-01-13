Чи подорожчає націоналізація Приватбанку ще на 15 мільярдів
На этой неделе стало известно, что ряд держателей евробондов Приватбанка намерен обжаловать так называемый bail in.
В результате этой операции бондхолдеры банка обеднели почти на 600 млн долл, а Министерство финансов Украины сэкономило эту сумму на национализации банка.
В то же время законность этой операции придется отстаивать в Лондонском международном арбитражном суде. Если Минфин проиграет, национализация Приватбанка может подорожать еще на 15 млрд грн.
Не успело Министерство финансов отсудиться в Высоком суде Лондона по так называемым облигациям Януковича на 3 млрд долл против России, как теперь Украине сулят новые иски по вопросам еврооблигаций.
На этот раз обижены международные инвесторы — бондхолдеры Приватбанка. Как сообщил Bloomberg, они намерены обжаловать принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.
Как известно, у Приватбанка было три серии еврооблигаций: выпуски на сумму 175 млн долл и 200 млн долл с погашением в 2018 году и еще один, на 220 млн долл, с погашением в 2021 году.
Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы Приватбанку в форме займа.
На этапе, когда в банке находилась временная администрация Фонда гарантирования вкладов, евробонды в принудительном порядке ушли в капитал банка.
"В соответствии со статьей 41.1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка", — так объяснил свое решение НБУ.
"Дыра, как я уже говорила, составляет 148 млрд грн. Мы предоставили предложение Минфину о докапитализации на 116 млрд грн, потому что 32 млрд грн мы предложили согласно закону как неотягощенные обязательства Приватбанка для операции bail in", — ранее заявляла глава НБУ Валерия Гонтарева.
То, что необеспеченные недепозитные кредиторы (держатели евробондов) будут нести солидарную ответственность в случае национализации банка, было прописано также в последнем меморандуме Украины с МВФ. Кроме того, в капитал банка ушли средства связанных с банком лиц.
Так под процедуру bail in в общей сложности попало около 30 млрд грн, половина из которых пришлась на международных кредиторов банка.
Среди них есть европейские инвестфонды, которые с таким положением дел не согласны. По данным Bloomberg компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management рассчитывают оспорить операцию в Лондонском международном арбитражном суде. Советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.
"Процесс национализации Приватбанка прошел если не с нарушениями, то на грани нарушения прав лиц, которые в той или иной степени имеют отношения с банком. Это касается, прежде всего, владельцев еврооблигаций и солидных кредиторов банка, структура сделок которых не ограничивается украинской юрисдикцией. Основания для иска в соответствующих лиц, конечно, есть. Другой вопрос — каковы их перспективы", — отмечает советник Spenser & Kauffmann Владимир Яремко.
По его словам, право Украины, как и большинства государств, не исключает возможности национализации тех или иных активов частного бизнеса. Такие действия в международном праве еще называют экспроприацией.
"Однако, как правило, обязательным условием законной экспроприации является справедливая компенсация. Если же владелец считает и докажет несправедливость размера компенсации, то он имеет право на возмещение причиненных убытков в той или иной форме", — подчеркивает Яремко.
В случае bail in Приватбанка никакой компенсации кредиторы не получили.
С одной стороны, кредиторы должны были учитывать такой риск. Они получали солидное вознаграждение в виде купонных платежей, которые по всем трем выпускам составляли в среднем не менее 10% годовых. Такой показатель доходности говорит о высоких рисках.
С другой стороны, кредиторы могут иметь претензии к украинским регуляторам. Для оценивания рисков они должны были пользоваться отчетностью, которую в том числе проверяет Нацбанк. Согласно данным на сайте НБУ, Приватбанк был прибыльным финучреждением с достаточно хорошими показателями, но потом внезапно был объявлен банкротом.
В то же время, когда Приватбанк рестурктуризировал эти еврооблигации в 2015 году, то на этом опять же настаивал регулятор.
"В 2015 году обязательства перед держателями евробондов Приватбанка были реструктуризированы на условиях того, что до 2018 года они получат выплаты в полном объеме. Однако в декабре 2016 года государство Украина выкупило 100% акций Приватбанка за 1 грн, назвав данный процесс национализацией.
Сегодня позиция правительства сводится к тому, что оно не должно что-либо возмещать держателям еврооблигаций, и все вопросы стоит адресовать бывшим собственникам банка", — отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.
По его словам, условия размещения евробондов позволяют их держателям обратиться за защитой своих интересов в Лондонский международный арбитраж.
"Учитывая правила рассмотрения споров в данном арбитражном институте и сформированную практику по спорам между государствами и держателями банков, акции которых были выкуплены по процедуре bail in, в частности по Кипру и Португалии, считаю, что у держателей еврооблигаций хорошие шансы на успех", — констатирует юрист.