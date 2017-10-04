OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ЕБРР, о газе и МВФ, о председателе НБУ, об угле, о приватизации, об Укрзализныце.

О главе НБУ. Первый замглавы Нацбанка Яков Смолий, которого называются преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества.

Об УЗ. Укрзализныця выиграла у Ощадбанка суд по делу договора поручительства Донецкой железной дороги.

О газе и МВФ. Переговоры с Международным валютным фондом о цене газа для населения и теплокоммунэнерго на отопительный период 2017/2018 года продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе.

Об угле. Антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в кармане главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

О ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития готов продолжить финансовую поддержку закупок газа для Украины и даже увеличить ее объем, но расценивает как препятствие отсутствие независимого наблюдательного совета в "Нафтогазе".

О приватизации. Министерства не спешат передавать предприятия в управление Фонда государственного имущества, что отрицательно влияет на процесс приватизации.

Об ОПЗ. "Одесский припортовый завод" ищет партнера для работы по так называемой давальческой схеме после того как группа компаний "Эру" решила прекратить сотрудничество с госпредприятием.

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