ОПЗ ищет нового партнера для давальческой схемы

"Одесский припортовый завод" ищет партнера для работы по так называемой давальческой схеме после того как группа компаний "Эру" решила прекратить сотрудничество с госпредприятием.

Об этом в интервью ЭП рассказал и. о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

"Завод сейчас не работает. Но возвращаясь к Державину (заместитель главы ФГИУ Владимир Державин - ЭП), который курирует корпоративный сектор, то он сейчас находится в переговорах с хозяйственными субъектами по работе этого предприятия по давальческой схеме", - сказал он.

По его словам, переговоры по работе ОПЗ по давальческим вариантам сейчас рассматриваются.

"Я не могу сказать, что они финишируют на следующей неделе или через две, но они сейчас рассматриваются и находятся в активной фазе", - заявил Трубаров.

При этом глава Фонда рассчитывает, что до начала зимы предприятие начало работать.

"Мы же говорим не только о крупном предприятии, которое выполняет свои функции. Есть же еще город Южный. Это завязано еще с этим. Мы говорим о том, что есть опасность социальных моментов и волнений, чего мне уж точно не хотелось бы", - подытожил он.

Как известно, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки. Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины - ЭП), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме - компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В данный момент отношения Одесского припортового завода с ЭРУ закончены.

Напомним, в начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился из-за подорожания природного газа.

Экономическая правда