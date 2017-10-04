Министерства тормозят приватизацию – глава Фонда госимущества
Министерства не спешат передавать предприятия в управление Фонда государственного имущества, что отрицательно влияет на процесс приватизации.
Об этом в интервью ЭП рассказал и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
"Все говорят "вот, фонду передали почти 400 предприятий", вот мы должны давать деньги в бюджет. "Но фонд ничего не делает". 389 предприятий нам переданы. Но из них 236 мы не можем приватизировать. Почему? Потому что 105 из них находятся в законе о запрете к приватизации", - сказал Трубаров.
По его словам, закон еще не изменен, а 131 предприятие — министерствами не передано фонду.
"Есть одно большое заблуждение, в котором, на мой взгляд, на 95% находятся жители нашей страны. Все искренне считают, что ФГИ владеет государственным имуществом", - сказал руководитель Фонда.
"Мы управляем только теми, которые нам переданы, это небольшие цифры. Все находится в министерствах и у балансодержателей, у прямого предприятия. Есть перечень госструктур, которые нам должны передать, и перечень объектов, которые там должны быть. На сегодняшний момент только 11% переданы в фонд", - подытожил он.
Читайте полную версию интервью Трубарова "Экономической правде" по ссылке.
Экономическая правда
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