Министерства тормозят приватизацию – глава Фонда госимущества

Министерства не спешат передавать предприятия в управление Фонда государственного имущества, что отрицательно влияет на процесс приватизации.

Об этом в интервью ЭП рассказал и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Все говорят "вот, фонду передали почти 400 предприятий", вот мы должны давать деньги в бюджет. "Но фонд ничего не делает". 389 предприятий нам переданы. Но из них 236 мы не можем приватизировать. Почему? Потому что 105 из них находятся в законе о запрете к приватизации", - сказал Трубаров.

По его словам, закон еще не изменен, а 131 предприятие — министерствами не передано фонду.

"Есть одно большое заблуждение, в котором, на мой взгляд, на 95% находятся жители нашей страны. Все искренне считают, что ФГИ владеет государственным имуществом", - сказал руководитель Фонда.

"Мы управляем только теми, которые нам переданы, это небольшие цифры. Все находится в министерствах и у балансодержателей, у прямого предприятия. Есть перечень госструктур, которые нам должны передать, и перечень объектов, которые там должны быть. На сегодняшний момент только 11% переданы в фонд", - подытожил он.

Читайте полную версию интервью Трубарова "Экономической правде" по ссылке.

Экономическая правда