"Стимулирующие тарифы" обеспечат собственников облэнерго прибылью в 30 миллиардов - депутат

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, может обеспечить владельцев облэнерго гарантированной прибылью в 30 миллиардов гривен в рамках так называемого RAB-тарифообразования.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели" пишет Виктория Войцицкая, народный депутат Украины.

"Суть RAB-тарифообразования проста. Государство хочет, чтобы частные компании, являющиеся содержателями определенной инфраструктуры, вкладывали собственные средства в ее модернизацию", - отмечает автор.

"Для того чтобы это произошло в добровольном порядке, инвестора, конечно же, необходимо экономически заинтересовать (то есть простимулировать). Поэтому государство гарантирует возвращение определенного процента из этой вложенной суммы инвестору при условии надлежащего выполнения им модернизационной работы", - говорится в статье.

НКРЭКУ предлагает перевести на RAB-тарифообразование 11 облэнерго, таких, как "Полтаваоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Киевэнерго", "Днепроблэнерго" и др. Однако, данные активы были куплены по заниженной стоимости.

"Например, в 2012 г. "Винницаоблэнерго" приватизировали за 0,35 млрд грн, "Днепроблэнерго" — за 1,3 млрд грн. Относительно недавно Фонд госимущества пришел к выводу, что на сегодняшний день такая оценка этих активов не является объективной, и переоценил "Винницаоблэнерго" в 8,2 млрд грн и "Днепроблэнерго" — в 13 млрд. Как видим, прирост от цены приватизации в 23 раза и в 10 раз, соответственно", - пишет депутат.

"Арифметика получается следующей. Общая сумма переоценки всех активов может достичь более 210 млрд грн. Соответственно, ежегодный RAB-тариф составит 26 млрд грн. Дополнительно владельцы облэнерго будут получать прибыль в размере 5 млрд грн от амортизации на переоцененные активы. Подытожим, и у нас получается 30 млрд грн дополнительной прибыли", - заявляет Войцицкая.

Автор видит логичным условием внедрения RAB-тарифа для нынешних собственников облэнерго выставить требование, чтобы они доплатили до рыночной стоимости те деньги, которые раньше недополучил государственный бюджет.

"Только при условии, что владельцы облэнерго, такие, как Суркис, Григоришин, Ахметов, Коломойский, доплатят до рыночной стоимости, они будут иметь право требовать от государства гарантированную прибыль в виде RAB-тарифа, предлагаемая ставка которого составляет 12,5%", - считает депутат.

Ранее сообщалось, что правительство поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная космисия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Как отмечалось, НКРЭКП подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование.

Глава комиссии Дмитрий Вовк заявил, что переход на стимулирующее регулирование позволит энергокомпаниям привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в долгосрочной перспективе и снизить тарифы.

Исходя из документа, комиссия собирается заложить в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и так же 12,5 годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, это даст возможность владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно, поскольку "такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза".

Также он отмечает, что "старая база" активов облэнерго была оценена по новой методике и поэтому их стоимость возросла вдвое.

Кроме этого, он считает, что ставка 12,5% на новую базу не будет побуждать облэнерго инвестировать в развитие сетей (сейчас банки предлагают около 15% годовых для вкладов - ЭП).

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.