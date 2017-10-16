OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О транше МВФ. Об угле. О Нафтогазе. О цене на газ. О "Трейд Коммодити"

О транше МВФ. Украина приблизилась к выполнению рекомендаций Международного валютного фонда для получения очередного транша в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Об угле. Прокуратура расследует поставки угля из ОРДЛО для "Центрэнерго".

О Нафтогазе. Европейский банк реконструкции и развития предложил Украине новых независимых кандидатов в Наблюдательный совет Нафтогаза.

О цене на газ. Министр финансов Александр Данилюк рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ по цене на газ.

О "Трейд Коммодити". Андрей Адамовский, бизнес-партнер нардепа Грановского, заявил, что является инвестором "Трейд Комодити", но при этом не является акционером компании.