Все разделы
Укр / Рус

Данилюк: Есть прогресс в переговорах с МВФ по цене на газ

Понедельник, 16 октября 2017, 10:00
 

Украина продвинулась в переговорах по цене на газ и может получить очередной кредитный транш МВФ к концу 2017 года.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - заявил он и добавил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ.

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - добавил Данилюк.

Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ к концу года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены.

"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. Основной вопрос - принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

Читайте также: Цена на газ: удар по карманам украинцев или развод с МВФ

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Минфин Данилюк газ тарифы МВФ
Материалы по теме
Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ 14 октября 2017, 11:21
Большая реформа: что будет с налогом на прибыль 13 октября 2017, 08:30
Руководители Минфина, Минэкономики и НБУ едут на переговоры с МВФ 12 октября 2017, 13:57
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте