Данилюк: Есть прогресс в переговорах с МВФ по цене на газ

Украина продвинулась в переговорах по цене на газ и может получить очередной кредитный транш МВФ к концу 2017 года.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - заявил он и добавил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ.

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - добавил Данилюк.

Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ к концу года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены.

"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. Основной вопрос - принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

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