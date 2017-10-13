Суд обязал НАБУ открыть производство в отношении главы Нацбанка

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины и владельца существенной доли банка "Финансы и кредит".

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно постановлению, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.

По заявлению истца, он в конце августа направил в НАБУ письмо, в котором сообщалось о совершенных уголовных правонарушениях указанными лицами. Однако дело до сих пор возбуждено не было.

На суд представитель НАБУ не появился. Соломенский суд, рассмотрев аргументы истца, принял жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Напомним, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева 10 мая подала прошение об отставке. После ушла в длительный отпуск.

До назначения нового главы НБУ - регулятором руководит первый заместитель председателя Яков Смолий.

Как известно, в январе 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК ( "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги") .

В феврале НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка.

"Основа этого дела - проверка средств, выделяемых на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - рассказал Сытник.

Он добавил, что работники НАБУ увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.

Ранее в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении.

В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.

Позже Куценко сообщил УП, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ.

Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.

Экономическая правда