Гонтарева призначила Смолія в.о. голови НБУ

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева у зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я оголосила всім, що працюю до 10 травня. Призначила свого першого заступника Якова Васильовича Смолія в. о. голови Національного банку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову", – сказала Гонтарева.

Вона уточнила, що заяву про відставку за власним бажанням подала президенту 6 квітня.

"А 10 квітня я, як і обіцяла, вийшла на прес-конференцію і повідомила, що 10 травня буде мій останній робочий день", - нагадала Гонтарева.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці та розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням президента розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку. Голова НБУ також підкреслила, що готова до звіту про свою роботу перед Радою.

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що Яків Смолій буде виконувати функцію очільника регулятора.