Гонтарева передала президенту заяву про відставку - джерело
Валерія Гонтарева написала заяву про відставку з посади Голови НБУ та передала її президентові.
Про це повідомляє інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму Facebook.
"Валерія Гонтарєва передала президенту Порошенку заяву про відставку. Валерія Гонтарєва йде...", - пише Фурса.
Крім цього, прес-служба Нацбанку анонсувала прес-конференцію голови та членів правління Нацбанку, яка відбудеться в понеділок.
Початок прес-конференції запланований на 11:00, повідомляє офіційний Twitter НБУ.
Прес-конференція Голови та членів Правління #НБУ сьогодні об 11:00. Стрім за лінком:https://t.co/mcaCQF7x5F pic.twitter.com/VaD8hP5XsH— NationalBankUkraine (@NBUkraine) 10 апреля 2017 г.
Напередодні в інтерв'ю Гонтарева заявила, що повністю виконала своє завдання, а про нові посади поки не думає, оскільки хоче відпочити. Тому, за її словами, коли прийде час залишити посаду, вона візьме відпочинок, який проведе з родиною.
Говорячи про свого наступника, Гонтарева висловила впевненість, що це буде "дійсно гідний номінант... - професіонал, банкір, технократ, не політик".
Вона додала, що вже запропонувала президентові кілька кандидатур, але не назвала, кого саме.
Економічна правда
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