Гонтарева передала президенту заяву про відставку - джерело

Валерія Гонтарева написала заяву про відставку з посади Голови НБУ та передала її президентові.

Про це повідомляє інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму Facebook.

"Валерія Гонтарєва передала президенту Порошенку заяву про відставку. Валерія Гонтарєва йде...", - пише Фурса.

Крім цього, прес-служба Нацбанку анонсувала прес-конференцію голови та членів правління Нацбанку, яка відбудеться в понеділок.

Початок прес-конференції запланований на 11:00, повідомляє офіційний Twitter НБУ.

Напередодні в інтерв'ю Гонтарева заявила, що повністю виконала своє завдання, а про нові посади поки не думає, оскільки хоче відпочити. Тому, за її словами, коли прийде час залишити посаду, вона візьме відпочинок, який проведе з родиною.

Говорячи про свого наступника, Гонтарева висловила впевненість, що це буде "дійсно гідний номінант... - професіонал, банкір, технократ, не політик".

Вона додала, що вже запропонувала президентові кілька кандидатур, але не назвала, кого саме.

Економічна правда