ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине

Украине для ускорения роста экономики и привлечения иностранных инвесторов необходимо разблокировать процесс приватизации, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-прежнему готов оказать техническую поддержку и по некоторым объектам выступить покупателем миноритарного пакета акций.

Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж в кулуарах форума Ukraine Silk Road Trade Finance по вопросам торгового финансирования, организованного ЕБРР и Укрэксимбанком, передает "Интерфакс-Украина".

"Результатов (приватизации) нет. И это один из самых больших провалов", – констатировал он.

По словам Малижа, попытки продать Одесский припортовый завод (ОПЗ) "с известным негативным результатом" граничат с сумасшествием, а ряд продаж блокирующих пакетов акций энергетических компаний в августе этого года, "мягко говоря, были далеки от международных стандартов", так как проводились фактически на безальтернативной основе.

"Такая приватизация не в интересах государства", – считает представитель ЕБРР.

По его мнению, ситуацию может исправить поданный правительством в Верховную Раду новый законопроект о приватизации, а также политическая воля.

"Нужны другие подходы со стороны Фонда госимущества. Фонд должен обладать достаточными полномочиями, чтобы проводить приватизацию. Если будет политическое решение проводить приватизацию, а у Фонда будет достаточно полномочий – такая приватизация будет успешной. И такую приватизацию мы сможем поддержать", – подчеркнул Малиж.

Он пояснил, что поддержка банка, прежде всего, может заключаться в технической помощи как государству, так и конкретной компании – в форме целевой помощи по улучшению процессов, как это происходит в "Нафтогазе".

"Также ЕБРР может быть инвестором, покупая миноритарную долю компании с целью ее подготовки для дальнейшей продажи стратегическому инвестору либо одновременно со стратегическим инвестором, когда, к примеру, стратег покупает 51%, а ЕБРР – 9%", – добавил управляющий директор ЕБРР.

По его словам, инвесторам и ЕБРР будут интересны компании в энергетическом секторе, сельскохозяйственные предприятия.

Малиж призвал Украину резко сократить число объектов госсобственности, и при обсуждении этого вопроса доказывать необходимость сохранения их за государством, а не необходимость их приватизации, как сейчас.

Говоря об объемах вложений ЕБРР в Украину, представитель банка подтвердил его желание ежегодно инвестировать в проекты в стране около 1 млрд евро.

Напомним, ЕБРР обеспокоен размещением еврооблигаций Украины.