OVERTIME: Главные события дня

Главные экономические события вторника, 26 сентября.

О медиа. Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению ТРК "Радио-Эра", владельцем которого называют внефракционного народного депутата, экс-регионала Андрея Деркача. Экс-владельцы заявляют о давлении властей.

О налогах. Из-за схем по уклонению от уплаты налогов, в которых задействован крупный бизнес, государственный бюджет недополучает каждый год 100 млрд гривен.

О Фирташе. Александр Притыка уволился с должности главы ООО "Региональная газоснабжающая компания" (РГК), управляющей всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа.

О компаниях. Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах "дочки" мирового трейдера "Трафигура Украина" в Госказначействе и "Альфа-банке".

О Януковиче. Суд обязал государственный "Ощадбанк" показать сумму денежных средств, которые имеет на счетах в банке бывший президент Украины Виктор Янукович.

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