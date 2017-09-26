Кто в Украине больше уклоняется от уплаты налогов

Из-за схем по уклонению от уплаты налогов, в которых задействован крупный бизнес, государство недополучает каждый год 100 миллиардов гривень.(Укр.)

З податками "грішать" майже всі. "Скрутки", офшори, маніпуляції з податковим кредитом ПДВ чи заниження прибутку — всі ці схеми стійко увійшли у нашу буденність і уже не викликають особливого подиву.

А чесний бізнес — це швидше виняток, ніж правило Та й вижити у конкурентній боротьбі такому бізнесу у рази складніше.

Ніби підтверджуючи таке "правило", різні міністри, депутати та навіть інколи міжнародні радники стверджують, що боротьба з ухиленням від оподаткування повинна розпочатись саме з малого бізнесу. Мовляв, спрощена система оподаткування (далі ССО) — це своєрідний "внутрішній офшор", через який можна приховувати та виводити кошти.

Проте є дещо, про що не говорить жоден урядовець чи радник МВФ. Дещо, що не вписується у загальну логіку віри в "хибний менталітет". Це факти і цифри, які докорінно змінюють уявлення про українську практику ухилення від сплати податків.

Напередодні Інститут соціально-економічної трансформації виявив найбільші схеми з ухиляння від сплати податків в Україні, через які, за розрахунками дослідників, держава недоотримує кожен рік 100 млрд гривень. Йдеться про офшорні схеми, зловживання на митниці, діяльність конвертаційних центрів та інше.

Детально з дослідженням можна ознайомитися тут.

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Звичайно, це не відміняє та ніяк не виправдовує податкових злочинів, вчинених представниками малого та середнього бізнесу, але змушує задуматись про правильність пріоритетів у чинної влади.

Відповідно до дослідження, загальні втрати бюджету від застосування схем з використанням ССО становлять до 10 млрд грн на рік.

Зокрема, йдеться про виведення прибутку з підприємств за допомогою фіктивних ФОПів, оформлення працівників підприємства ФОПами та ухилення від сплати ЄСВ та ПДФО, заниження малими підприємствами обсягу отриманої виручки. Всі ці схеми також проаналізовані та надані рекомендації щодо зменшення зловживань.

Радикально інша ситуація з ухиленнями великого бізнесу, зокрема і за допомогою спрощеної системи оподаткування.

Незважаючи на те, що частка підприємств, які відносяться до великих, у загальній кількості підприємств в Україні є малою, саме на них припадає більша частина недоотриманих бюджетом коштів.

Найбільш поширеною схемою ухилення від оподаткування великими підприємствами є використання офшорів. За розрахунками міжнародної організації Global Financial Integrity, протягом 2004-2013 років з України було виведено (відповідно, без сплати податків) близько 116 млрд дол., що становить у середньому 9,4% від ВВП щорічно.

Якщо припустити, що подібна тенденція триває у порівняних обсягах, то йдеться приблизно про 9 млрд дол щорічно, або 240-250 млрд грн. Відповідні втрати бюджету від несплати податку на прибуток становлять близько 50 млрд грн на рік.

Також великого поширення набули схеми з ухилення від сплати ПДВ, у тому числі через створення фіктивного податкового кредиту. Незважаючи на те, що в останні роки боротьбі з цим явищем було надано особливо багато уваги, шахраї все одно знаходять можливості зменшити податкові зобов'язання, використовуючи так звані "скрутки".

Система електронного адміністрування ПДВ, яка і стала причиною закриття більшості схем з ПДВ за останні кілька років, в той же час ускладнює роботу бізнесу, забираючи у нього багато часу на адміністрування та у деяких випадках ще й обігові кошти.

Розмір махінацій за останні роки скоротився, але існуючі махінації з ПДВ відбирають у бюджету приблизно 10-12 млрд грн на рік.

Вражаючі масштаби зловживань великими підприємствами можна спостерігати і на митниці. За даними Global Financial Integrity, заниження вартості імпорту (разом із контрабандою і схемами із ввезення фізичними особами товарів, легально експортованих із країни-експортера, але провезених до України без митного оформлення) складало у період 2004-2013 років в середньому 13 млрд дол на рік.

Іншими словами, вартість імпорту занижувалася приблизно на 20%, і з урахуванням скорочення імпорту в останні роки відповідна цифра на 2016 рік мала би становити близько 9,6 млрд. дол.

Але за час після Революції Гідності відбулися певні зміни, які дозволяють з обережністю казати про зменшення обсягів зловживань. Складно точно оцінити втрати бюджету від різних видів зловживань на митниці, але різні методології підрахунку дають вражаючий діапазон — щорічні втрати бюджету від ухилення/уникнення від сплати податків на митниці оцінються від 25 до 70 млрд грн.

Загалом, великий бізнес, що перебуває у власності олігархічних кланів, так чи інакше, за допомогою різних схем, недоплачує державі від 100 до 160 млрд грн на рік.

Дана цифра в умовах гібрідної війни, яку четвертий рік вимушена вести Україна, дійсно вражає. Адже ці кошти, навіть зважаючи на низьку інституційну здатність державних органів, могли б сприяти зміцненню обороноздатності країни, покращити рівень освіти та медицини для українців тощо.

Проведене Інститутом соціально-економічної трансформації дослідження кардинально змінює погляд на сферу ухилення від оподаткування в Україні. Зокрема, що стосується пріоритетів боротьби з цим явищем.

Володіючи цією інформацією, урядовцям для отримання фіскального ефекту достатньо здійснити ряд законодавчих та інституційних змін, направлених на боротьбу зі схемами, які побудували лише кілька сотень великих підприємств та покаращувати якість українських інститутів, наближаючи їх до прозорих європейських стандартів.

Звичайно, для цього потрібна політична воля.

Таким чином, всупереч словам деяких політиків та окремих закордонних радників, справжню боротьбу з податковими злочинами необхідно починати саме з великих та заплутаних схем, які не побачиш неозброєним оком. І на те існує одразу декілька причин.

Перша — прагматична, адже саме так можливо в найкоротші терміни максимально збільшити податкові надходження до бюджету.

Друга причина — моральна, адже боротьба зі схемами на найвищому рівні здатна слугувати своєрідним сигналом про те, що від нині усі є рівними перед законом і будь-які порушення будуть однаково каратись незважаючи на прізвище власника підприємства.

Третя — це підтримка з боку населення, яке схвально поставиться до мінімізації зловживань з боку великого бізнесу, який роками будував власні бізнес-імперії всупереч моральним та законним нормам.

Маючи ці знання, можна перемогти навіть найзатятіших песимістів: тих хто живе поруч з нами або всередині нас самих. Проте найголовніше — переконати тих, від рішень яких залежить подальший курс держави. Перемогти їхнє свідоме або навіяне уявлення про українців як націю ухилянтів.

Гетман Олег, експерт Інституту соціально-екномічної трансформації, експерт групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ, спеціально для ЕП