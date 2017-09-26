Dragon Capital купила "Радио-Эра". Экс-владельцы заявляют о давлении со стороны властей

Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению ТРК "Радио-Эра", тем самым расширив свое участие в медиа-пространстве страны.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Радиостанция станет еще одним важным активом в структуре медиа-собственности Dragon Capital, которая уже владеет общественно-политическим журналом "Новое время" и одноименным информационным интернет-порталом", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, курировать все медиа в портфеле Dragon Capital продолжит Виталий Сыч, главный редактор журнала и сайта "Новое Время", который до этого на протяжении 10 лет возглавлял журнал "Корреспондент".

Руководителем проекта "Радио-Эра FM" станет Валерий Калныш, который ранее возглавлял газету "Коммерсантъ", радио "Вести", а также интернет-портал "РБК-Украина".

"Мы рады, что медиа-портфель компании пополнился старейшей разговорной радиостанцией страны с богатой историей, и пока не планируем революционных изменений на радиостанции", – заявил Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

При этом в заявлении ТРК "Радио-Эра" говорится, что решение о продаже пакета было непростым.

"Все мы видим, что власть продолжает системное наступление на свободу слова, что выражается в постоянных угрозах журналистам, необоснованных проверках, закрытии радио "Вести", долгих придирках и инсинуациях вокруг телеканалов "112" и "NewsOne", обыски на "1+1", поджег "Интера", давление на телеканал ZIK и его собственников, преследовании сайта "Страна.ЮА", запрете социальных сетей", - говорится в заявлении.

"К сожалению, как "Радио Эру", так и телекомпанию "Эру" не минула эта участь. Процесс давления на нас получил неожиданную развязку – продажу пакета акций именно инвестору с американскими корнями, который, с точки зрения международной юридической и политической практики, сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику", - сообщает пресс-служба.

Номинальным собственником телеканала "Эра" и радиостанции "Эра-FM" указан Антон Симоненко. Однако реальным собственником телеканала и радиостанции называют внефракционного народного депутата, экс-регионала Андрея Деркача, который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".

Недавно он был замечен на праздновании свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.

Компания основана в 2000 году в Киеве.

В 2007-2017 гг. миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Экономическая правда