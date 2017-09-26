Киберполиция сможет экстренно информировать о киберугрозах
Компания lifecell передала киберполиции Национальной полиции специально разработанное IT-решение для экстренного оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System.
Об этом говорится на официальном сайте Киберполиции.
С помощью инструмента ENS киберполиция сможет немедленно информировать участников телеком-индустрии о киберугрозах и координировать совместные действия в условиях кибератак.
Меморандум о сотрудничестве был подписан в Киеве, 26 сентября 2017 во время пресс-конференции.
Система экстренного оповещения ENS - облачное IT-решение, разработанное в компании lifecell, работает как инструмент для информирования определенной базы получателей с помощью голосовых сообщений, SMS и электронных писем в условиях чрезвычайных ситуаций.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности в государстве.
Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.
Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.
Напомним, более 40 компаний заплатили вирусу, но так и не получили ключ для дешифровки файлов.
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Экономическая правда
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