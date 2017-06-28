40 компаній вже заплатили вірусу Petya
40 компаній перерахували 300 доларів у валюті біткойн інтернет-вірусу Petya.
Це можна відслідкувати за біткойн-гаманцем здирників.
Перша транзакція була здійснена 27 червня о 12.48, тобто майже відразу після блокування. Остання - 28 червня о 7.03.
Як повідомляють користувачі у соцмережах, ключ для розшифрування даних у відповідь ніхто не надіслав.
Розробник "ProZorro" та засновник ГО "Електронна демократія" Володимир Фльонц на своїй сторінці у Facebook застерігає користувачів платити вірусу.
"Ще раз повторюю, якщо ви підхопили вірус Petya.A/C не намагайтесь заплатити вимагачам, їх e-mail адресу вже заблоковано на рівні провайдеру послуг. Це означає, що ваше підтвердження про оплату ніхто не отримає, а ви не отримаєте ключ для розшифровки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 червня Україну атакував масовий інтернет-вірус.
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Аліна Полякова, ЕП
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