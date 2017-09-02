Первая партия американского угля должна прибыть в сентябре - посол

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно с 62 тысячами тонн энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт "Южный" к середине сентября.

Об этом в интервью ZN.ua рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. тонн антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. тонн, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами", - заявил Чалый.

"Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", - рассказал дипломат.

По его словам, полной информацией о поставках в Украину следующих партий антрацитового угля владеет "Центрэнерго".

"То, что нам известно, - следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. тонн, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно", - отметил посол.

Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).

"Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже", - уверяет Чалый.

"Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине", - подчеркнул дипломат.

Ранее в минэнерго заявили, что стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будут поставлять из США в Украину для работы Трипольской ТЭС, не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставку около 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Первая партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.

Как отмечается на сайте самой компании, Xcoal Energy & Resources является ведущим поставщиком американского угля по всему миру.

Ранее ЭП писала, что сделка между "Центрэнерго" и "XCoal" на покупку угля по 113 долларов существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Отмечается, что 113 долларов - цена первой партии, она не является фиксированной и может меняться.