Украина переплатит за уголь из США, но поддержит американских шахтеров

"Центрэнерго" заключило соглашение с американской компанией "XCoal" на покупку угля по 113 долларов, что существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

О сделке стало известно в понедельник вечером.

По состоянию на 1 августа стоимость угольных фьючерсов в Роттердаме составляла 81-83 долл/т, в зависимости от месяца поставки.

Цена в 113 долларов на 16 долларов превышает ту, по которой в "Центрэнерго" должна была поставлять уголь грузинская компания Сакнахшири - 96,9 доллара за тонну.

Издание Liga.Net ранее посчитало, что "Центрэнерго" на этом тендере переплатило бы около 10 долларов на каждой тонне в связи с завышенной стартовой стоимостью. Тендер в итоге отменили.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Отмечается, что 113 долларов - цена первой партии, она не является фиксированной и может меняться.

Стоит отметить, что никаких данных о качестве угля, который Центрэнерго закупит в США нет.

Администрация президента Дональда Трампа объявила это соглашение важным инструментом для подрыва влияния России над своими европейскими соседями, пишет Bloomberg.

"Уголь США заменит уголь российского происхождения на существующих тепловых электростанциях, обеспечив энергетическую безопасность и диверсификацию", - сказал главный исполнительный директор Xcoal Эрни Трэшер.

В компании Xcoal отметили, что поставки энергетического угля в Украину поддержат и создадут сотни рабочих мест для шахтеров Пенсильвании.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставку около 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года.

Как отмечается на сайте самой компании, Xcoal Energy & Resources является ведущим поставщиком американского угля по всему миру.

Николай Топалов, ЭП