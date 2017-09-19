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Стала известна еще одна компания, которую обыскивала СБУ

Вторник, 19 сентября 2017, 20:45

Еще одной телеком-компанией в офисе которой проводили сегодня обыски сотрудники Службы безопасности Украины, стал магистральный телеком-оператор "Фиорднет".

Об этом LIGA.net сообщил источник в компании.

 Основной вид деятельности "Фиорднет" - предоставление услуг IP-транзита на основе сети "Фиорд".

Компания основана в январе 2013 года. Ее опорные узлы сети размещены в Лондоне, Амстердаме, Франкфурте, Стокгольме, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, во вторник утром сотрудники СБУ пришли с обыском в офис одного из крупнейших магистральных телеком-операторов Евротранстелеком (ЕТТ).

Позже на сайте СБУ появилась информация, что правоохранители разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в так называемые "ДНР/ЛНР", временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровья.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

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