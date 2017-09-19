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СБУ прийшла з обшуком в офіс декількох телеком-операторів - ЗМІ

Вівторок, 19 вересня 2017, 14:05

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі магістрального телеком-оператора "Євротранстелеком".

Про це Liga.net повідомило джерело в компанії.

За даними ще одного джерела на ринку, сьогодні з обшуками приходили і в інші компанії телеком-галузі. Йдеться про магістральних провайдерів і операторів інтернету.

Нагадаємо, в серпні цього року Вищий адмінсуд задовольнив касацію "Євротранстелекому" проти Національної комісії з питань регулювання зв'язку у справі маршрутизації телефонного трафіку на номери, виділені Росією для телеком-компаній анексованого Криму.

Згідно з матеріалами справи, з 10 по 30 травня 2016 року регулятор провів перевірку діяльності ЕТТ, в ході якої було зафіксовано 5 викликів на номери, які були незаконно виділені РФ для використання на території окупованого Криму і міста Севастополя.

Суд порахував в результаті, що, згідно з положенням про НКРЗІ, регулятор зобов'язаний розробити і впровадити алгоритм і процедури заборони маршрутизації кримського трафіку. Але він так і не зробив цього.

Нагадаємо, у червні СБУ провела обшуки у телеком-провайдера WNet.

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