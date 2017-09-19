СБУ викрила інтернет-провайдерів на маршрутизації трафіку до ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України викрили низку телекомунікаційних провайдерів на незаконній маршрутизації інтернет-трафіку до так званих "ДНР/ЛНР", тимчасово анексованого Криму та невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, "що керівники та менеджмент провайдерів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та відвертий антидержавний характер своїх дій, забезпечували транзит трафіку, зокрема на непідконтрольні Україні території Донбасу".

"Зважаючи на той факт, що російські спецслужби активно використовують Інтернет для проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої держави, в тому числі з використанням своїх "маріонеток" в ОРДЛО, такі дії посадових осіб українських компаній завдають великої шкоди національній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники СБ задокументували протиправну діяльність національних провайдерів, які здійснювали маршрутизацію інтернет-трафіку на непідконтрольні Україні території, чим фактично обслуговували антиукраїнські інформаційні операції російських спецслужб та контрольованих ними терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, технологічно транзит трафіку відбувався через підключення каналів зв’язку з РФ до мереж вітчизняних телекомунікаційних вузлів з подальшим направленням його до донецького провайдера, який обслуговував відверто антиукраїнські інформаційні веб-ресурси ‒ "Глави" та "Ради міністрів" псевдоутворень "ДНР/ЛНР".

"Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях провайдерів у Києві та області, Дніпрі, Одесі і Харкові правоохоронці вилучили кінцеве комп’ютерне обладнання та документальні матеріали, які підтверджують здійснення протиправної діяльності", - заявили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ провели обшуки в офісі магістрального телеком-оператора "Євротранстелеком".

Економічна правда