В МАУ отреагировали на арест самолета по делу Приватбанка

Определение Печерского суда Киева об аресте самолета Boeing по делу о хищении средств Приватбанка никак не скажется на работе авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Об этом LIGA.net заявили в МАУ.

"В СМИ была распространена информация об определении Печерского районного суда от 4 сентября 2017 года по делу относительно Приватбанка. Данное определение не налагает ограничений на пользование воздушными судами, которые эксплуатирует авиакомпания для выполнения своих рейсов", - заявили в компании.

"Поэтому все самолеты из флота МАУ используются для выполнения рейсов согласно утвержденному расписанию. Кроме того, МАУ не является стороной данного судебного процесса и не может его комментировать", - сказано в сообщении МАУ.

Отмечается, что самолет Boeing 767-300, который фигурирует в определении суда, принадлежит португальской компании Pennylane - Comercio Internacional LDA, находится в лизинге МАУ и используется на дальнемагистральных маршрутах.

Как сообщалось, по делу о хищении средств из Приватбанка арестованы здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, здание завода Биола в Днипре и самолет Boeing.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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