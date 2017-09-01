Цены на автогаз продолжают снижаться

За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети "Татнефть" (до 15,75 грн/л).

Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, "БРСМ Нафта", "Барс 2000" и "Авантаж".

В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.

Напомним, 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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