Еврокомиссия протестировала газотранспортную систему Украины

Представители Европейской комиссии исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Исследованием сценариев возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину занимались представители Общего исследовательского центра генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями "Нафтогаза Украины", "Укртрансгаза" и Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщается, исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, которые также закреплены в законе Украины о рынке природного газа.

Предметом исследования были риски для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Также были проанализированы сценарии кризисных ситуаций, вероятность и последствия их наступления.

Сообщается, что результаты исследования стали базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям.

Бенефициаром проведенного исследования является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины как центральный орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг безопасности поставок природного газа. Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Европейской комиссией. Проект реализуется уже второй год и в целом рассчитан на три года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Укртрансгаз может оказаться технически не готовым к прокачке газа, если топ-менеджмент НАК Нафтогаз Украины сократит инвестиции в газотранспортную систему Украины.

В Нафтогазе ответили, что подобные заявления могут нанести ущерб Украине и заверили, что подготовка к отопительному сезону идет по плану.

Экономическая правда