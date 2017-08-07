Насалик: "Нафтогаз" должен изменить свою политику в отношении "Укртрансгаза"

ПАО "Укртрансгаз" может быть технически не готово к прокачке газа, если топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" сократит инвестиции в газотранспортную систему Украины.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю "Укртрансгаз" в их видении, я считаю бестолковой политику НАК "Нафтогаза" относительно транспортной системы", - сказал Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший" в воскресенье, отвечая на вопрос ведущего о возмущении сотрудников УТГ в связи с тем, что НАК урезает программы инвестиций в ГТС.

"Они ее для себя, скажем, уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией НАК "Нафтогаза Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", - заявил он.

Министр отметил, что после решения властей США об усилении санкций относительно Российской Федерации, в том числе тех, которые фактически блокируют строительство Nord Stream-2, усиливается акцент на украинскую газотранспортную систему.

"Если она (украинская ГТС – Ред.) будет не готова – это для нас будет катастрофа. Поэтому мне кажется, что менеджменту "Нафтогаза", в структуре которого, в управлении которого находится "Укртрансгаз", и который затягивает вопрос анбандлинга – распределения, которого требует Третий, Четвертый энергетический пакет – это их ответственность. Они должны абсолютно по-другому подойти", - сказал Насалик.

Как сообщалось, активная стадия противостояния между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" началась в сентябре 2016 года, когда Минэкономики перебрало на себя функции по управлению УТГ в части смены правления и наблюдательного совета компании, а также утверждения его финплана и инвестпрограммы, тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза".

По словам экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, инициатива по смене переподчинения оператора ГТС с НАК на МЭРТ принадлежала ему, поскольку у руководства НАК и УТГ разные видения будущего оператора в части бизнесов по управлению магистральными газопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также на объемы закупок оборудования для производственных нужд.

Позднее МЭРТ отменил свое решение о переподчинении УТГ, а Кабинет министров забрал себе управление госхолдингом.

В середине февраля 2017 года правление НАК "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом отстранило президента "Укртрансгаз" Прокопива от обязанностей, а в середине марта – проголосовало за его отставку.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, решение об увольнение Прокопива связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

3 августа 2017 года был уволен с занимаемой должности вице-президент – главный инженер ПАО "Укртрансгаз" Игорь Бурак.

Согласно сообщению объединенного профсоюзного комитета работников аппарата УТГ, совет глав профкомов УТГ объявляет о начале трудового спора в связи с увольнением Бурака и планами "Нафтогаза" о сокращении штатной численности сотрудников компании, которые анонсировал глава НАК Андрей Коболев 24 июля на совещании с директорами филиалов оператора ГТС.

В этот же день главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко сообщил, что правительственный комитет отклонил финансовый план ПАО "Укртрансгаз" из-за положений, которые Кабинет министров ранее уже согласовывал в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины".



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.