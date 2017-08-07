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Коболев ответил Насалику на критику "Нафтогаза"

Понедельник, 7 августа 2017, 18:00

Председатель ПАО "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на критику министра энергетики Игоря Насалика по газотранспортной системе Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В прошлом году громкие заявления министра относительно недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, стоили Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа", - написал Коболев.

"Теперь заявления о неспособности украинской ГТС "прокачивать газ"...", - добавил он.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз" также не оставила заявление министра без ответа.

"Все будет хорошо и с реформой системы закупок в Укртрансгазе, и с подготовкой к новому сезону", - отметила компания в сообщении в соцсети Facebook.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик раскритиковал позицию НАК "Нафтогаз Украины" по сокращению инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

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Коболев Нафтогаз Насалык ГТС
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