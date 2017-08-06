Финдректор УЗ ответил Омеляну на критику финансовой отчетности

Директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев ответил на критику министра инфраструктуры Владимира Омеляна относительно полугодовой отчетности ПАО.

Информационную площадку для ответа предоставил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

"Нельзя сравнительный анализ делать на основании данных отчетности различных стандартов учета БУ (бухгалтерский учет) и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Разногласия между ними большие по значительному числу позиций", - заявил Рязанцев.

По его словам, эти две цифры являются одним и тем же, только в разных стандартах бухучета.

Он напомнил, что Укрзализныця с 1 января 2017 года полностью перешла на международные стандарты. Так, в официальной отчетности четко видно, что показатель чистого дохода в 2017 году на 1,5 млрд лучше, чем в 2016 году. Доходы компании выросли на 17,6 %, а расходы только на 4,7 %.

Кроме того, в этот период предприятие увеличило расходы на оплату труда и социальные отчисления на 3,4 млрд грн.

"Поднятие зарплат от 01.07.2016 и 01.03.2017 спасли от "выхода на улицы" 280 000 работников УЗ. Если делать сравнительный анализ, то надо тоже учесть, что материальные затраты в себестоимости, в связи с ростом цен промышленных товаропроизводителей, выросли на 1,4 млрд гривен. И в УЗ этот рост только на 16 %, при том что индекс вырос на 33,6 % за сравнительный период", - отмечает финдиректор УЗ.

Таким образом "Укрзализныця" на 17 % сократила затраты и сэкономила 1,5 миллиарда гривен, утверждает финансовый директор.

Что касается обвинений об уменьшении амортизационных отчислений за счет продолжения сроков эксплуатации, то ПАО в 2017 году не изменяло сроков эксплуатации.

"Еще одним обвинению в "шулерстве" был перенос из себестоимости в инвестиции затраты на ремонты в сумме 500 млн грн... В первом полугодии 2017 года затраты на ремонты, которые были отнесены к себестоимости, составили около 2,6 млрд, а в 2016 - около 2,4 млрд", - подчеркнул Рязанцев.

Напомним, 3 августа Омелян намекнул на "шулерство" Балчуна в отчетах "Укрзализныци".

Днем ранее, 2 августа, глава УЗ Войцех Балчун сообщил, что чистая консолидированная прибыль "Укрзализныци" в первом полугодии составила 122,5 миллиона гривен, при том, что за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток около 3,78 млрд грн.

Как сообщалось, ситуация с различными финансовыми показателями двух источников - министерства и госпредприятия - случалась и раньше.

По информации пресс-службы, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли.

Впрочем, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, аудиторская компания E&Y подсчитала, что в 2016 году УЗ сработала с убытком в 7 миллиардов гривен.

2015 год компания закончила с убытком более 16 млрд гривен.

Экономическая правда