"Укрзализныця" сменила убыток на прибыль - Балчун

Чистая консолидированная прибыль "Укрзализныци" в первом полугодии составила 122,5 миллиона гривен.

Об этом глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун написал на своей странице в Facebook.

Как сообщается,за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток около 3,78 млрд грн.

По данным Балчуна, доходы "Укрзализныци" выросли на 5,6 млрд, или 17,6%, и составили 35,3 млрд, тогда как рост расходов составил 4,7%, или 1,7 млрд грн.

Капитальные инвестиции выросли на 180% – до 3,4 млрд грн. На модернизацию основных средств был направлен 1 млрд грн, капитальное строительство - 1 млрд грн, приобретение основных средств – 0,75 млрд грн, капитальный ремонт – 0,4 млрд грн.

Грузооборот в первом полугодии увеличился на 6,1% – до 94,9 млрд тонно-километров, в том числе транзитные перевозки – на 7,5%, до 732 млн тонно-километров. Рост пассажирооборота составил 6,9% – до 13,8 млрд тонно-километров.

Рабочий парк вагонов "Укрзализныци" вырос в среднем в сутки на 13,6 тыс., или на 11,6%, а общий парк локомотивов в июне 2017 года увеличился на 68 единиц, или 3,8%, что вместе позволило увеличить среднесуточную нагрузку на 1358 вагонов, или на 13,3%.

Как сообщалось, за 5 месяцев 2017 года прибыль УЗ составила 100 миллионов гривен, в то время как в первом квартале 2017 года - 12,8 млн гривен.

По информации пресс-службы, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли.

Впрочем, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, аудиторская компания E&Y подсчитала, что в 2016 году УЗ сработала с убытком в 7 миллиардов гривен.

2015 год компания закончила с убытком более 16 млрд гривен.

Экономическая правда