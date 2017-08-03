"Укрзализныця" получила убыток, а не прибыль - Омелян

Финансовая отчетность Укрзализныци демонстрирует тенденцию к ухудшению реальных финансовых показателей.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Омелян отметил, что корректный анализ чистой прибыли УЗ за I полугодие 2017 года и первое полугодие 2016 требует исключения:

влияния курсовой разницы,

уменьшение в 2017 году расходов на амортизацию,

переноса капитальных ремонтов основных средств из себестоимости на капитальные инвестиции,

влияния индексации тарифов на грузовые перевозки.

"Таким образом, фактический показатель чистого убытка за 1 полугодие 2017 года составляет -4,93 млрд грн, что хуже чем в аналогичном периоде 2016 года на 1,14 млрд грн", - заявил Омелян.

Министр призвал к безотлагательному назначению нового профессионального менеджмента УЗ.

Напомним, 2 августа глава УЗ Войцех Балчун сообщил, что чистая консолидированная прибыль "Укрзализныци" в первом полугодии составила 122,5 миллиона гривен, при том, что за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток около 3,78 млрд грн.

Как сообщалось, ситуация с различными финансовыми показателями двух источников - министерства и дежпидприемства - случалась и раньше.

По информации пресс-службы, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли.

Впрочем, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, аудиторская компания E&Y подсчитала, что в 2016 году УЗ сработала с убытком в 7 миллиардов гривен.

2015 год компания закончила с убытком более 16 млрд гривен.

Экономическая правда