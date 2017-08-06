Насалик критикует "Нафтогаз" за сокращение инвестиций в ГТС

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик критикует позициюНАК "Нафтогаз Украины" по сокращению инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают "Українські Новини".

"Я поддерживаю здесь "Укртрансгаз" в их видении (возмущение относительно урезания инвестиций в ГТС - ред). Я считаю нелепой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы. Они для себя ее уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году…", - заявил Насалик

"С такой позицией "Нафтогаза" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. А последние решения, которые были приняты, в том числе США, относительно санкций к России и "Северному потоку-2", где блокируется это строительство, оно дает акцент как раз на украинской ГТС", - сказал он.

По словам Насалика, если украинская ГТС не будет готова, то это приведет к катастрофическим последствиям.

"Мне кажется, что менеджменту "Нефтегаза", в структуре которого находится "Укртрансгаз ", который затягивает вопрос распределения, который требует 3-й и 4-й энергетический пакет - это их ответственность. Они должны абсолютно по-другому подойти", - добавил Насалик.

Он отметил, что благодаря такой позиции, существующей на сегодняшний день, утрачиваются технические возможности "Укртрансгаза".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" скорректировал проект финансового плана в части инвестиций в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" скорректировал проект финансового плана в части инвестиций в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа.

Напомним, глава "Нафтогаза" предложил на пост главы "Укртрансгаза" поляка Павела Станчака после того, как было отклонено предварительную кандидатуру - Виллема Коппулса.