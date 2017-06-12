"Нафтогаз" сворачивает инвестиции в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" корректирует проект финансового плана в части инвестиций в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа.

Об этом говорится в "Протоколе совещания у главы правления НАК по вопросам проекта финансового плана "Укртрансгаза" на 2017 год".

"ПАО "Укртрансгаз" поручается откорректировать рассмотренный на совещании проект финансового плана на 2017 год, с учетом требования планирования финансирования капинвестиций в 2017 г. в соответствии с негативным сценарием, предусматривающим прекращение транзита природного газа через территорию Украины с 2019 г., в сумме 6,8 млрд грн., - говорится в документе.

В ответ на это письмо вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин сообщил, что предлагаемый НАКом проект финансового плана "не обеспечивает надежность функционирования газотранспортной системы".

"Независимо от того, какой сценарий транзита газа будет реализован, все газопроводы останутся в эксплуатации и будут находиться под давлением газа. Таким образом, отказ от реализации отдельных проектов реконструкции линейной части ГТС не позволит обеспечить надежное техническое состояние и безаварийную работу систем магистральных газопроводов", - говорится в письме.

В нем же Ноздрин от имени компании "настаивает на рассмотрении и утверждении" на собрании акционеров "Укртрансгаза" проекта финансового плана на 2017 г., согласованного протоколом заседания правления компании от 2 марта 2017 г. №192.

По данным ЭП, в нем говорится о том, что минимальный размер инвестиций в ГТС на 2017 г. составляет 11,8 млрд грн. – почти вдвое больше бюджета, согласованного "Нафтогазом".

ЭП обратилась в "Нафтогаз" за комментарием на тему сокращения инвестиций. В ответ получила ссылку на один из постов в Фейсбуке члена правления "Укртрансгаза" Сергея Макогона.

По данным ЭП, НАК согласовал план капинвестиций "Укртрансгаза" на текущий год в размере 7,3 млрд грн.

План подразумевает финансирование так называемых переходных объектов (работ по ранее заключенным договорам и частично выполненным проектам), не принимающих участие в транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

Дмитрий Рясной, ЭП