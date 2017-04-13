Суд заарештував акції Укртелекому - Луценко

Печерський районний суд Києва заарештував акції телекомунікаційного оператора компанії "Укртелеком" і "ТриМоб".

Про це написав генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів і відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції "Укртелекому" і ТриМоб", - написав він.

Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне виділення за вказівкою колишнього Президента Віктора Януковича 220 млн гривень із державного бюджету й приватизації 93% акцій "Укртелекому" за заниженою на 1,6 млрд гривень ціною.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет.

Нагадаємо, що в конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь всього одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік вона перепродала "Укртелеком" компанії СКМ Ріната Ахметова.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

Економічна правда