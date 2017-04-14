У Ахметова заявили, що будуть судитися за "Укртелеком"

Група "Систем кепітал менеджмент" готова захищати свої права власності на акції та корпоративні права ПАТ "Укртелеком" і його дочірньої компанії ТОВ "ТриМоб" в суді.

Про це йдеться у відповіді СКМ на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, група ще не отримала будь-які офіційні судові документи щодо арешту акцій вищевказаних компаній. Вони продовжують працювати в звичайному режимі, надаючи послуги в повному обсязі.

"Як контролюючий акціонер і власник ПАТ "Укртелеком" і його дочірньої компанії ТОВ "ТриМоб", група "СКМ" зацікавлена в об'єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин приватизації ПАТ "Укртелеком", - заявили в прес-службі.

"Наскільки ми розуміємо з публічних заяв ГПУ, розслідування направлені саме на перевірку законності і встановлення всіх обставин приватизації "Укртелекому" попередніми власниками "Укртелекому" і їх кінцевими бенефіціарами", - відзначають в СКМ.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 13 квітня задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоб".

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет.

Нагадаємо, що в конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь всього одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік вона перепродала "Укртелеком" компанії СКМ Ріната Ахметова.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.