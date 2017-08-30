Президент хочет снижения цены на автомобильный газ

Президент Порошенко требует от АМКУ, Национальной полиции и Генпрокуратуры принять меры для решения вопроса подорожания сжиженного газа.

Об этом Президент сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, передает официальный сайт президента.

Глава государства подчеркнул, что по этому вопросу были проведены необходимые консультации с правительством, и с Премьер-министром.

"Антимонопольный комитет должен принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа. И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил будут оштрафованы, и ситуация будет возвращена к норме", - сказал Порошенко.

По его словам, в этом вопросе есть и другая составляющая - геополитическая.

"Вы знаете, что в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была Российская Федерация, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок. Так же как это происходило с природным газом", - напомнил президент.

Петр Порошенко также сообщил, что даны поручения соответствующим министерствам, производителям.

"Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа и те заблокированные объемы из Российской федерации должны быть компенсированы украинским производством", - сказал он.

По его словам, соответствующие задачи также предоставлены Национальной полиции, прокуратуре и в ближайшее время результаты станут известны.

Напомним, 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.

Как сообщалось, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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Экономическая правда