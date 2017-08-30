Цены на автогаз замедлили рост

Цены на автогаз в период за 29-30 августа снова выросли в некоторых сетях АЗС.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг рынка "Консалтинговой группы А-95".

В частности, 6-13 коп./л автогаз подорожал в сетях "Укрнафта", Mango и "БРСМ-Нафта". На 1,51 грн/л, до 17,50 грн/л стоимость СУГ выросла в сети "Азовнефтепродукт".

В то же время, на станциях сетей Род-Ник и AMIC автомобильный газ подешевел на 40 коп./л и 12 коп./л. до 15,99 грн/л и 16,07 грн/л., соответственно.

Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 1 коп./л до 16,17 грн/л.





Напомним, 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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